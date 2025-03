Rissa tra giovanissimi in piazza: “Situazione insostenibile”

Ad azzuffarsi un gruppo di ragazzini tra i 15 e i 16 anni

CASAL DI PRINCIPE – Violenta rissa tra giovanissimi, ieri sera, in piazza a Casal di Principe. Dei ragazzi, 15/16 anni, probabilmente per futili motivi, si sono azzuffati in strada scatenando il panico fra i presenti.

“Non possiamo più tollerare tutto questo. Abbiamo bisogno di aiuto. Non se ne può più! La criminalità in questo paese sembra non avere fine. Sindaco, abbia pietà per queste mamme e per tutti noi. Faccia qualcosa al più presto, perché la situazione è insostenibile. Basta! È ora di agire”, è lo sfogo di un residente sui social.