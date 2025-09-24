Scontro tra 15enni all’uscita di scuola. Dopo le cure mediche scatta la denuncia

Frequentano lo stesso Istituto, avrebbero litigato per futili motivi, forse legati a una rivalità sentimentale

TEANO (redazione teanoce – [email protected]) – Litre tra quindicenni all’esterno di un istituto scolastico, uno dei due le prende di brutto dal coetaneo fisicamente più prestante e che gli avrebbe terso un agguato. Il tutto, in seguito a un precedente diverbio per motivi di rivalità. Il ragazzo ferito è dovuto ricorrere alle cure mediche, e i genitori hanno sporto denuncia ai Carabinieri di Teano, agli ordini del maresciallo capo, Salvatore Canelli. L’episodio si sarebbe verificato nei pressi dell’ex istituto scolastico “Vincenzo Laurenza” su Viale Sant’Antonio di cui rimangono solo dei ruderi, a Teano

Sempre secondo notizie apprese nel giro di amici degli stessi protagonisti del fatto, i due ragazzi di circa 15 anni d’età, che frequentano lo stesso istituto, avrebbero avuto un forte litigio, che sembra sia stato scatenato da futili motivi, forse legati a una rivalità sentimentale.

Uno dei due, fisicamente più prestante, avrebbe addirittura teso una sorta di agguato all’altro. Approfittando dell’effetto sorpresa, lo avrebbe così brutalmente picchiato, causandogli ferite che hanno richiesto l’intervento di personale sanitario. I genitori del ragazzo ferito, venuti a conoscenza dell’accaduto, hanno presentato una denuncia formale presso la stazione dei Carabinieri.

Sarà per questo che nel corso della giornata di ieri, 23 settembre 2025, i Carabinieri si sono recati presso l’Istituto “Ugo Foscolo” verosimilmente per identificare il presunto aggressore, acquisirne le esatte generalità e l’indirizzo fisico e quindi informare i suoi genitori dell’accaduto. Infatti, toccherà ora ai genitori dei ragazzi decidere se avviare o meno procedimenti legali.