Violenta rissa nel centro storico, un ferito

SESSA AURUNCA – Serata di paura ieri nel centro storico di Sessa Aurunca per una violenta rissa che ha visto coinvolti un gruppo di immigrati, generando momenti di forte tensione e spavento tra i presenti tra cui numerose famiglie con bambini a seguito

Secondo le prime ricostruzioni, uno degli uomini, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe iniziato a mimare gesti osceni e a rivolgere minacce nei confronti delle famiglie in piazza. A quel punto, gli altri immigrati presenti si sono scagliati contro di lui, colpendolo con violenza.

L’uomo, di origine magrebina, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, che lamentano una crescente sensazione di insicurezza legata al ripetersi di episodi simili in città. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità