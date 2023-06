Risse in piazza tra stranieri, blitz di carabinieri e vigili urbani

Tanti gli episodi avvenuti nelle ultime settimane.

VILLA LITERNO. Risse e tafferugli tra stranieri sono capitati ultimamente molto spesso in piazza Garibaldi a Villa Literno. Di qui la task force messa in piedi tra carabinieri e polizia municipale per dare il via ad un’operazione congiunta atta all’intensificazione dei controlli all’esterno ed all’interno delle attività commerciali della piazza. Questi interventi hanno portato anche all’identificazione dei soggetti presenti all’interno e all’esterno dei locali. Tutto ciò per far rispettare le regole sia ai gestori dei locali della piazza che ai cittadini italiani e stranieri. Soddisfazione è espressa dal sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia.