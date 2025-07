Rogo tossico in zona Asi: colonna di fumo sulla città

Al momento, non sono state rese note le cause dell’incendio, ma non si esclude la natura dolosa

GRICIGNANO D’AVERSA – Un incendio sta interessato la zona ASI di Gricignano di Aversa, in Via della Stazione. Le fiamme, divampate tra sterpaglie e alcuni rifiuti ingombranti, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile da notevole distanza.



L’allarme è stato lanciato da cittadini e operatori della zona, preoccupati per l’intensità del rogo e il potenziale pericolo. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.



Al momento, non sono state rese note le cause dell’incendio, ma non si esclude la natura dolosa, un fenomeno purtroppo frequente in aree dove vengono abbandonati rifiuti.