Ruba 800euro di vestiti da uno store del Centro Commerciale Campania: 35enne tradito da …

MARCIANISE – Tentato furto nel tardo pomeriggio di ieri presso lo store Oviesse al Parco Commerciale Campania. Un uomo di 35 anni, pregiudicato di origini napoletane, ha tentato di rubare circa 800 euro di capi d’abbigliamento, nascondendoli in una busta nel tentativo di uscire indisturbato dal negozio.

Il suo piano, però, è andato in fumo non appena ha oltrepassato le barriere d’uscita, facendo scattare il sistema antitaccheggio. Un bodyguard è immediatamente intervenuto per bloccarlo, mentre l’uomo tentava di allontanarsi con fare apparentemente tranquillo.

Alla richiesta di chiarimenti, il 35enne ha cominciato ad agitarsi, negando ogni addebito e sostenendo la propria innocenza. Nel frattempo, i vigilantes hanno allertato le forze dell’ordine, che sono giunte poco dopo sul posto.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio, mentre l’uomo è stato denunciato a piede libero. Per lui è scattato anche il provvedimento del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio del comune interessato.