Ruba tablet e scappa: bloccato dai viaggiatori in attesa del treno, ARRESTATO dai carabinieri

Il furto all’interno di un negozio, la proprietaria si è accorta dell’accaduto e ha inseguito l’uomo fino alla stazione ferroviaria dove …

MARCIANISE – E’ stato rincorso dalla vittima, a cui aveva rubato il tablet, fino alla stazione ferroviaria dove è stato poi bloccato da alcuni viaggiatori che erano in attesa dell’arrivo del treno.

L’episodio è accaduto ieri a Marcianise dove un 21enne tunisino, senza fissa dimora, si è recato presso un negozio di alimentari dove ha chiesto alla titolare di vendergli una coca cola. Nel momento in cui la donna si accingeva a prendere la bibita l’uomo ha prelevato il tablet di proprietà dell’esercente dalla sua borsa, scappando. La donna, che non si è persa d’animo, si è messa all’inseguimento del ladro fino a raggiungerlo all’interno della stazione ferroviaria dove alcuni pendolari, in attesa dell’arrivo del treno, l’hanno aiutata a bloccarlo. Ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marcianise, nel frattempo giunti a seguito di richiesta d’intervento, non è rimasto altro che trarlo in arresto.

L’uomo, nella mattinata odierna, verrà giudicato con rito direttissimo.