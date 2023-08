Rubano alcolici e minacciano le cassiere del supermercato: messi in fuga da maestro di boxe

Hanno depredato il reparto delle birre.

CAPODRISE. Hanno depredato il reparto alcolici del supermercato e, dopo aver minacciato le cassiere, sono scappati via con il bottino. E’ accaduto all’ora di pranzo all’interno del Pellicano center di Capodrise, in via Cagliari. Qui, due giovani extracomunitari, poi fuggivi via in sella ad uno scooter, hanno minacciato di accoltellare le dipendenti che cercavano di fermarli. Sul posto è poi giunto il maestro di boxe Clemente Di Crescenzo che ha tentano di allontanare i due balordi ed ha chiamato i carabinieri ora a caccia dei due banditi.