Rubano mille euro di vestiti in due negozi del CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA: 5 giovani nei guai

MARCIANISE – Blitz dei Carabinieri contro i furti nei centri commerciali: cinque giovani, provenienti da Napoli e San Nicola la Strada, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato ai danni di due esercizi commerciali all’interno del Centro Commerciale Campania.

Il personale addetto alla sicurezza ha segnalato movimenti sospetti all’interno di due negozi di abbigliamento. L’intervento tempestivo dei Carabinieri della locale stazione ha permesso di fermare e identificare i giovani, tutti tra i 18 e i 25 anni, trovati in possesso di numerosi capi di abbigliamento sottratti indebitamente dagli scaffali.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 950 euro, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Per i cinque è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.



L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio da parte dell’Arma, volta a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione, in particolare nelle aree commerciali frequentate quotidianamente da centinaia di persone