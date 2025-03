S.MARIA C.V. Addio a Giuseppe, titolare del noto locale “Le Bistrot”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Domani i funerali

S.MARIA C.V. – È venuto a mancare Giuseppe De Gennaro, titolare del rinomato locale “Le Bistrot”, una delle prime attività a sorgere in via G. Paolo I a Santa Maria Capua Vetere. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso, non solo nella sua famiglia, ma anche tra gli amici e i conoscenti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.

Le esequie di Giuseppe si terranno domani mattina, con partenza dalla sua abitazione in via Farias alle ore 8:45, per poi proseguire verso la chiesa di Sant’Erasmo, dove verrà celebrata la funzione religiosa.