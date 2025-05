S.MARIA C.V. Cade mentre va al matrimonio della nipote. Corsa all’ospedale

S.MARIA C.V. – Un brutto incidente si è verificato questa mattina in via Federico Pezzella, a Santa Maria Capua Vetere: una signora, diretta al matrimonio della nipote presso il Comune, è scivolata mentre camminava sul marciapiede. La donna, identificata come T.T., 77enne residente a Capua, è caduta rovinosamente a terra riportando una frattura esposta.

I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente. L’ambulanza, che transitava nelle vicinanze per rientrare in postazione, è intervenuta immediatamente, trasportando la signora al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta con un codice giallo.