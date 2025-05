S. MARIA C. V. Caduta rovinosa per un’anziana sulla pista ciclabile di via Consiglio d’Europa

Seguiranno aggiornamenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Momenti di grande spavento e preoccupazione quelli vissuti circa mezz’ora fa in via Consiglio d’Europa a Santa Maria Capua Vetere dove una donna anziana è caduta rovinosamente a terra mentre tentava di attraversare la pista ciclabile scavalcando il cordolo che delimita l’area riservata ai ciclisti. L’intenzione della signora, secondo quanto appreso, era quella di recarsi presso la gelateria “Paletta d’Oro”, una delle tante attività commerciali presenti nella zona.

Il tratto in questione è particolarmente trafficato, soprattutto nelle ore pomeridiane, anche per la vicinanza di un parco giochi frequentato da famiglie e bambini. Sono stati proprio alcuni passanti presenti sul posto a prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118

L’incidente ripropone il tema dei disagi connessi alla presenza della pista ciclabile in città, più volte segnalati da questo giornale ma anche dai tanti cittadini ed esercenti della zona. In particolare, il cordolo rialzato, seppur pensato per proteggere i ciclisti, rappresenta un pericolo per gli stessi nell’eventualità di una caduta dalla bici oltre che un ostacolo, una barriera, per chi attraversa o accede alle attività commerciali limitrofe