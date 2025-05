S.MARIA C.V. Francesca Antonone, talento casertano: prima italiana a laurearsi a pieni voti al Master in Negotiation and Conflict Resolution della Columbia University

Figlia del farmacista Riccardo Antone, Francesca ha compiuto il suo percorso universitario con una determinazione e una brillantezza fuori dal comune

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tra le eccellenze del territorio casertano brilla il nome di Francesca Antonone, giovane studentessa di Santa Maria Capua Vetere, che il 16 maggio 2025, a soli 23 anni, ha raggiunto un traguardo accademico straordinario negli Stati Uniti: è stata la prima italiana a laurearsi a pieni voti nel prestigioso Master of Science in Negotiation and Conflict Resolution presso la Columbia University di New York.

Figlia del farmacista Riccardo Antonone, Francesca ha compiuto il suo percorso universitario in modo brillante a solo un anno di distanza dal conseguimento della doppia laurea in Political Science and Legal Studies alla New York University (NYU), affermandosi fin da subito tra i migliori talenti internazionali del campus.

Il suo percorso, segnato da impegno, passione per le relazioni internazionali e un forte interesse per la risoluzione dei conflitti, rappresenta un orgoglio per l’intera comunità sammaritana e per il territorio casertano.