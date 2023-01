SANTA MARIA CAPUA VETERE – Comunità in lutto a Santa Maria Capua Vetere per la scomparsa di uno storico docente del liceo scientifico “Nevio–Amaldi” il professore Francesco Iacullo. Docente di materie letterarie si è spento all’età di 79 anni. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, alle ore 16 nella chiesa dell’Immacolata Concezione in via Chiara Lubich.