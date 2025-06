S. MARIA C.V. Minaccia a mano armata, il giudice lo “grazia”con una multa

Il pubblico ministero aveva chiesto sei mesi di reclusione

SANTA MARIA CAPUA VETERE– Un 50enne di S. C. V. , Z.A. è stato condannato, con una sentenza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottoressa Compagnone, al pagamento di una multa di 300 euro per un episodio di minaccia aggravata risalente all’estate del 2022.

I fatti in questione videro il cinquantenne estrarre un coltello e puntarlo alla gola di un ragazzo, anch’egli sammaritano, a seguito di un litigio.



Nonostante la gravità dell’accaduto, che ha visto la minaccia di un’arma bianca diretta alla gola di una persona, il percorso giudiziario, seguito dall’avvocato Antonio Daniele per la difesa di Z.A., si è concluso con una condanna esclusivamente pecuniaria.