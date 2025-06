S. MARIA C.V. Mondo dello sport in lutto: si è spento mister Borrozzino

A darne notizia è stato lo stesso club che ricorda Borrozzino attraverso le proprie pagine social

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lutto nel mondo dello sport a Santa Maria Capua Vetere. Si è spento Carmine Borrozzino, storico mister della Juve Sammaritana. A darne notizia è stato lo stesso club che ricorda Borrozzino attraverso le proprie pagine social.

“Un uomo che ha fatto la storia della nostra società, della città e del calcio locale. Ha cresciuto sportivamente generazioni di ragazzi, trasmettendo loro non solo la passione per il calcio, ma anche i valori della lealtà, del rispetto e della dedizione – si legge nel post – Carmine si definiva orgogliosamente il nostro “Presidente Onorario” e lo era davvero nel cuore di tutti noi. La sua saggezza, la sua esperienza e il suo amore incondizionato per questi colori hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia. Oggi il campo di gioco sembra più vuoto, gli spalti più silenziosi. Ma il suo insegnamento continuerà a vivere in ogni calcio al pallone, in ogni abbraccio dopo una vittoria, in ogni parola di incoraggiamento nei momenti difficili. Grazie Mister, per tutto quello che hai dato a questa società e a tutti noi. Il tuo spirito sportivo e la tua umanità resteranno per sempre nel dna della Juve Sammaritana”.