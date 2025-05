S. MARIA C.V. Noto commerciante della città ha un grave malore e viene salvato in extremis

E’ accaduto pochi minuti fa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dell’unità rianimativa hanno scongiurato il peggio salvando la vita a un 60enne di Santa Maria Capua Vetere.

M.A. è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava all’interno della sua attività commerciale, un negozio di abbigliamento per uomo, in via Mazzocchi nella città del foro. Scattata la richiesta d’aiuto sul posto si sono portate due unità del 118. All’arrivo dell’equipe medica il commerciante si presentava in arresto cardiaco. Intubato e trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in codice rosso dove è stato affidato alle cure dei medici