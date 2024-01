S.MARIA C.V. Ordinanza di chiusura immediata dell’albergo “Sh Residence”

Provvedimento a firma del comandante della polizia municipale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il comandante della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe Aulicino, ha firmato in data 25 gennaio un’ordinanza dirigenziale con la quale dispone la chiusura del residence – albergo per studenti “Sh Residence” in via Jan Palach.

Alla base della dell’ordine di chiusura immediata alla società proprietaria “San Group” una serie di criticità. La vicenda inizia lo scorso dicembre (2023) quando la società ‘San Group’ ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’apertura di un albergo per studenti con annesso punto di ristoro. Tuttavia già il 22 marzo 2023 la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo presso l’attività, riscontrando irregolarità che hanno portato alla notifica di una Comunicazione di Avvio del Procedimento per la predisposizione di un provvedimento sanzionatorio.

La chiusura coatta dell’attività potrà essere attuata nel caso in cui la ditta non ottemperi all’Ordinanza che. ripetiamo, ne ordina la chiusura per la mancanza di autorizzazioni e requisiti essenziali all’esercizio dell’attività, oltre alla violazione delle normative urbanistiche e amministrative.