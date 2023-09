S. MARIA C.V. Tenta di violentarla attirandola nel negozio: arrestato 35enne

E’ accaduto nel centralissimo corso Aldo Moro.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ stato bloccato dai carabinieri nella tarda mattinata odierna, il trentacinquenne che pochi istanti prima aveva cercato di abusare, all’interno di un locale per distributori automatici di bevande e snack, in Corso Aldo Moro a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, di una giovane donna attirandola con una scusa all’interno dell’esercizio commerciale.

L’uomo, fingendo di aver bisogno di indicazioni per acquistare una bottiglietta d’acqua, ha fatto entrare la donna e mentre quest’ultima si stava adoperando per recuperare la bottiglietta, si è abbassato i pantaloni denudandosi e, precludendole eventuali vie di fuga ha cercato di abusare di lei. La vittima accortasi delle intenzioni dell’aggressore è riuscita a scappare spintonandolo e, dopo essere uscita in strada ha attirato l’attenzione dei passanti e della pattuglia dei carabinieri in transito in quel momento.

Il trentacinquenne, che nell’immediato è riuscito ad allontanarsi, è stato bloccato poco dopo in via Capitelli nel vicino centro di San Prisco. Accompagnato in caserma è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di tentata violenza sessuale.