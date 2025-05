S. MARIA C.V. Tentato furto con in proprietari in casa, ladri costretti alla fuga

Desta preoccupazione tra i cittadini il fatto che i ladri abbiano agito pur sapendo che l’abitazione era occupata, aumentando i rischi per l’incolumità delle persone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Due malviventi hanno tentato, ieri sera, l’assalto in un’abitazione in via Giovanni Paolo I a Santa Maria Capua Vetere. A segnalare l’episodio sono i proprietari attraverso un post nei social nel gruppo Facebook di “Ciò che vedo in città SMCV”. Il tentativo di effrazione, poco dopo le 21:00, è stato scoperto grazie a un forte rumore proveniente da una delle stanze. I proprietari, insospettiti, si sono subito diretti verso la fonte del rumore, trovando gli infissi forzati e un vetro infranto. L’intervento tempestivo sembra aver messo in fuga i malintenzionati, che probabilmente si sono accorti della presenza dei residenti e sono scappati prima di riuscire a entrare completamente.

La donna ha raccontato di aver visto, affacciandosi dal balcone, due uomini allontanarsi con passo spedito e dirigersi verso un’auto grigia dove un terzo complice li attendeva.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona