SAN NICOLA LA STRADA. Due donne si contendono la fascia tricolore

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Politica accesa in città, con due delle donne della maggioranza che si contendono la fascia tricolore. Si tratta di Eligia Santucci, già presidente del Consiglio, e di Alessia Tiscione, fedelissima di Vito Marotta.

In realtà mentre la presidente del Consiglio è già in piena campagna elettorale ed è al centro delle trattative per la candidatura a sindaco con il gruppo che fa capo ad Antonio Megaro e che vede, tra i vertici provinciali, anche l’interessamento di Giampiero Zinzi, il nome della Tiscione si fa ancora sottovoce. L’assessore alle politiche sociali per il comune di San Nicola la Strada non si sarebbe detta interessata alle prossime elezioni, ma intorno a lei si sta comunque creando una schiera di fedeli che l’avrebbero individuata come il naturale successore del sindaco uscente.