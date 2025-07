SANGUE NEL BAR. Lite per una slot machine, accoltellato un 30enne: 4 DENUNCIATI

PIETRAMELARA – A innescare lo scontro, secondo fonti confidenziali, sarebbe stata una disputa per l’utilizzo di una slot machine. Da un semplice diverbio si è passati in pochi minuti a urla, insulti e infine all’aggressione fisica.

Protagonisti della vicenda sono quattro uomini – due di Pietramelara e due di Villa di Briano – che si sarebbero colpiti reciprocamente con calci e pugni. Secondo una prima ricostruzione, alcuni familiari di uno dei due contendenti sarebbero intervenuti durante la colluttazione. Uno degli aggressori avrebbe estratto un oggetto appuntito, forse un cacciavite, colpendo un trentenne al torace. L’uomo avrebbe inoltre riportato lesioni alla testa.

Allertati dal titolare del bar, sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Pietramelara e un’ambulanza del 118. I militari, al loro arrivo, non hanno trovato nessuno dei partecipanti alla rissa, che si erano già dileguati. Il ferito, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese, dove è tuttora sotto osservazione.

Grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, alla denuncia del gestore del locale e alle testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a risalire con certezza all’identità dei quattro coinvolti, che sono stati denunciati per rissa.