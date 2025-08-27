SANTA MARIA A VICO. Cade da un ponteggio nel cantiere della scuola: ferito operaio 63enne

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco

S.MARIA A VICO – Paura nel cantiere della scuola media “Giovanni XXIII” di Santa Maria a Vico, attualmente oggetto di lavori di demolizione e ricostruzione. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, un operaio di 63 anni, C.N., è rimasto ferito dopo essere caduto da un ponteggio mobile all’interno dell’area di lavoro.

L’operaio ferito è residente a Frignano e risulta dipendente della ditta “Mapi Costruzioni s.r.l.” con sede legale a Caserta, incaricata dell’intervento edilizio sull’edificio scolastico.

L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava operando al primo piano, in prossimità di un trabattello – una piattaforma su ruote utilizzata per lavori in quota – dal quale è precipitato da un’altezza di circa due metri, battendo la testa e rimanendo incastrato nella struttura.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto si sono recati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare il lavoratore rimasto bloccato nella parte interna del ponteggio, nei pressi dell’accesso da via Brecciame. L’uomo, cosciente ma con evidenti traumi, è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso – non in pericolo di vita – all’ospedale di Caserta.

I primi accertamenti parlano di un trauma cranico e di una ferita al capo; saranno gli esami diagnostici a chiarire l’entità dei danni riportati.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, insieme al personale dell’Asl e agli ispettori del lavoro, per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.