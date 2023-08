SCHIANTO A CASERTA. Impatto auto moto. Corsa in ospedale per 32enne

CASERTA – Si sospetta una frattura del femore per il trentaduenne che ieri, mercoledì, è rimasto ferito in un incidente a via Fuga, a Caserta.

L’impatto, avvenuto attorno alle ore 20, riguarda una vettura guidata da una donna di circa 60 anni e la motocicletta dell’uomo.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da una prima ricostruzione pare che sia stato un contatto della parte anteriore dell’auto contro il retro della moto.

Trasportato all’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta, per il trentaduenne si sono attivati i soccorsi del 118.