Schianto all’alba, coinvolto mezzo raccolta rifiuti: operatore ecologico in ospedale

L’incidente nei pressi del bar Cometa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEVEROLA – Schianto alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 7 settembre, in via Roma a Teverola nei pressi del bar Cometa.

Per cause ancora in corso di accertamento un’automobile e il piccolo ape car utilizzato per il servizio di nettezza urbana si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente del piccolo mezzo rimasto incastrato tra le lamiere . Necessario l’intervento dei vigili del fuoco: liberato l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Aversa dove è ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita