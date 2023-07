Schianto in moto, centauro al pronto soccorso in codice rosso

TEANO – Paura nel pomeriggio di oggi, sabato, a Teano.

In via Santa Monica si è infatti segnalato un incidente che ha visto coinvolto un uomo in moto.

È immediatamente accorsa sul posto un’ambulanza demedicalizzata e, a seguire, ne è giunta un’altra, invece, medicalizzata.

Questo cambio di mezzo di soccorso è dovuto al fatto che che le condizioni di salute del centauro necessitavano di cure più specifiche, essendoci presenti tra i soccorritori dell’equipaggio della medicalizzata, oltre all’autista, anche un medico.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta in codice rosso.