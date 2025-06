SCHIANTO IN MOTO. La morte del giovane poliziotto casertano. Conducente dell’auto in fuga, il veicolo abbandonato: ECCO DOVE

Il giovane agente, originario di Francolise, in servizio presso la Questura di Milano, è stato trasportato presso la clinica Pineta Grande di Castelvolturno, dove è giunto privo di vita

FRANCOLISE – Con il passare delle ore emergono dettagli sulla morte di Enzo Spagnuolo, agente di polizia 26enne, deceduto a seguito di un incidente alla rotatoria di Cappella Reale nel tratto che attraversa il territorio di Falciano del Massico. L’impatto ha interessato una moto, guidata dal 26enne, ed un Ford Fiesta: il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso.

Il giovane agente, originario di Francolise, in servizio presso la Questura di Milano, è stato trasportato presso la clinica Pineta Grande di Castelvolturno, dove è giunto privo di vita.

La Ford Fiesta, intestata ad una persona del Burkina Faso, residente a Cesa è stata rinvenuta dall’equipaggio

della Radiomobile abbandonato in territorio di Mondragone con ancora evidenti i segni dell’impatto. Indagini in corso

per accertare la dinamica del sinistro e per assicurare alla giustizia il pirata

della strada. Annullata, a Francolise, in segno di lutto, l’inaugurazione del Monumento ai caduti.