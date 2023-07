Schianto mortale: 45enne perde la vita

La tragedia si è consumata nella zona Asi

CARINARO – Tragedia nella zona ASI di Carinaro. Un 45enne è morto a seguito di un incidente in sella alla sua moto. per cause in corso di accertamento la moto guidata dall’uomo si è scontrata con una vettura. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. indagini in corso per stabilire la dinamica dei fatti da parte dei carabinieri della locale stazione.