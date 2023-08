Schianto mortale sulla provinciale, l’addio al militare 46enne

Fissati i funerali di Marcello Mastrangelo.

PIEDIMONTE MATESE (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali del 46enne militare che ha perso la vita in un terribile incidente stradale insieme a Roberto Reveglia. Il militare Marcello Mastrangelo lascia affranti la madre Concetta, il padre Antonio e il fratello Fabio e tanti militari e amici. La funzione avrà luogo oggi alle 16:30 nella Chiesa Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese. Mastrangelo è stato anche candidato al consiglio comunale alle elezioni 2021 con la lista Per Piedimonte in appoggio all’aspirante sindaco per Fratelli d’Italia, Andrea Boggia.