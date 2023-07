SCHIANTO MORTALE sull’A1. Identificata la vittima. ECCO DI CHI SI TRATTA

Un’auto in panne ha dato il via al sinistro

CASERTA. E’ il 50enne Raffaele Lingelli, la vittima dell’incidente accaduto intorno alla mezzanotte di ieri sull’autostrada A1, al km 711 nel comune di Capua. Si tratta di Raffele Lingelli, appunto, di Caserta ma residente a Saviano.

il tutto è scaturito da un veicolo che, rimasto in panne sulla corsia di sorpasso, avrebbe attratto l’attenzione di altri guidatori, i quali avrebbero diminuito la velocità del loro andamento per prestare soccorso e per chiamare aiuto.

Chiaramente, il fatto che l’incidente “scaturisce” dal veicolo bloccato non significa voler additare una specifica responsabilità al soggetto con l’auto in avaria. Ma questo sfortunato evento meccanico ha innescato in maniera casuale, involontaria e drammatica, una serie di eventi che hanno portato a questa collisione mortale.

Tornando alla dinamica, a quanto pare, una delle cinque vetture protagoniste di questo incidente, una Volvo, avrebbe rallentato per spostarsi nella corsia di emergenza, proprio per chiamare il soccorso stradale per l’auto in panne.

Il soggetto alla guida non si sarebbe accorto di questo blocco veicolare e avrebbe poi colpito in maniera molto violenta l’auto in avaria.

Oltre al figlio della vittima, ricoverato al Santobono di Napoli, altre persone sono state curate dai sanitari del 118 e trasportate agli ospedali Pineta Grande di Castel Volturno e Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta.