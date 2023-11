Scienze economiche-finanziarie internazionali. Discutendo una tesi dal titolo “La Banche di credito cooperativo: una mission sociale a sostegno del territorio” si è laureata la figlia del presidente della Bcc Terra di Lavoro, Roberto Ricciardi

CASAGIOVE. Gioia, soddisfazione orgoglio: avrebbe cantato Rocco Hunt “nu juorno buono” per il presidente della Bcc Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, Roberto Ricciardi, che ha festeggiato la laurea di sua figlia Sara che, discutendo la tesi dal titolo “Le Banche di credito cooperativo: una mission sociale a sostegno del territorio”, si è laureata, presso l’Università Parthenope di Napoli, in Scienze economiche finanziarie ed internazionali. Soddisfazione e giubilo, dunque, a casa Ricciardi, per papà Roberto e mamma Franca Volpicelli che, con familiari ed amici hanno brindato al futuro della loro Sara.