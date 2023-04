Sciopero Trenitalia. ECCO gli unici TRENI GARANTITI nella giornata di domani

Cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero.

CASERTA. Metro Linea 2 e treni regionali domani fermi in Campania per lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia di 8 ore. I mezzi pubblici si fermeranno dalle ore 9,00 alle 17,00, a seguito dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi – ha spiegato Trenitalia in una nota – potrebbero verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”.

Durante la protesta sindacale, spiega Trenitalia, sarà comunque programmata l’effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia. Mentre ci saranno anche dei treni regionali della Campania e della metro Linea 2 garantiti nelle fasce tutelate.

Qui sotto potrete leggere i treni garantiti in Campania per lo sciopero del 14 aprile.