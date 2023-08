Scompare nel nulla: ritrovata dopo tam tam sui social

Un significativo aiuto per il ritrovamento della donna è arrivato dai social

CAPUA – Scompare nel nulla in zona via Aeroporto a Capua: partono le segnalazioni per ritrovarla. La donna di cui le tracce si sono perse ieri mattina, presumibilmente confusa e disorientata si era allontanata da casa. E’ stata fortunatamente ritrovata dopo qualche ora. Significative sono stati gli appelli a mezzo social per segnalare eventuali avvistamenti della signora Filomena che dopo qualche ora ha potuto riabbracciare i suoi cari.