Scomparsa Morena Volante, 15 anni: massima apprensione a San Nicola la Strada

Non si hanno più notizie di lei da ieri

SAN NICOLA LA STRADA – È scomparsa ieri Morena Volante, 15 anni, residente a San Nicola la Strada. La giovane si sarebbe allontanata da casa nella giornata del 23 settembre e da allora non si hanno più sue notizie.

Familiari e amici sono in grande ansia, così come l’intera comunità locale. Data la giovane età e il crescente allarme per i recenti fatti di cronaca, le forze dell’ordine stanno trattando il caso con la massima urgenza.

Chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri oppure i numeri 351 3193524 o 351 2021370.

Le ricerche sono in corso in tutta l’area di San Nicola la Strada e nei comuni limitrofi. Le autorità invitano chiunque possa contribuire, anche con piccoli dettagli, a farsi avanti.