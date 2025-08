Scomparso Sergio Festa, migliore amico del presidente del consiglio regionale

Una dipartita improvvisa

SESSA AURUNCA – Una notizia ha scosso la frazione Lauro di Sessa Aurunca: Sergio Festa, ingegnere e grande amico del Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, è venuto a mancare a causa di una grave malattia che non gli ha lasciato scampo.

La sua morte ha lasciato un vuoto profondo tra amici e parenti. Dopo aver ricoperto incarichi di prestigio, in particolare dirigendo la sede dell’Inail in Sicilia, aveva deciso di trasferirsi sull’isola, dove si era guadagnato stima e rispetto.

Proprio attraverso il suo profilo social, aveva lasciato un commovente messaggio di addio: “Amici, stanotte ho fatto le valigie con biglietto di sola andata. Destinazione paradiso. Vi abbraccio e veglierò sempre su di voi”. Quelle parole, purtroppo, sono state le sue ultime.

La triste notizia ha scatenato un’ondata di cordoglio da parte di tanti che lo hanno conosciuto e amato. Tra i più colpiti dalla sua perdita, c’è proprio Gennaro Oliviero, che ha dedicato a Sergio un post carico di emozione sui social, ricordandolo come un uomo speciale, un “fratello” leale e generoso.

Ecco le sue parole:

“Ognuno di noi ha un amico del cuore. Sergio Festa, per me, era molto più di questo: un fratello, un compagno leale di vita, sempre pronto ad ascoltare, a condividere esperienze e a mettersi in gioco con discrezione e intelligenza, facendo di ogni incontro un momento speciale. Negli ultimi anni aveva scelto la Sicilia come sua terra di vita e di lavoro, apprezzandone la bellezza e l’umanità. In quell’isola ha ricoperto ruoli importanti, tra cui la direzione della sede Inail e successivamente quella dell’Azienda Circumetnea come Direttore Generale. La sua morte improvvisa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di sua moglie Giuliana, della sua famiglia e di tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e volergli bene. Questa notizia mi ha colpito nel profondo. Sergio era per me una fonte di felicità e la certezza di avere sempre un fratello al mio fianco. Ciao, Sergio. Ti mando una preghiera sincera, piena di gratitudine per il legame che ci univa e della consapevolezza di quanto mi mancherai. A Giuliana e ai suoi cari, il mio abbraccio più affettuoso.”