Scontro nella curva maledetta sulla provincia: feriti e auto distrutte

Segnaletica killer. Appello delle persone coinvolte ai Carabinieri: avvertite la Provincia, segnaletica verticale invisibile

TEANO (EZ) – Ancora uno scontro nella curva maledetta, sempre la stessa, sulla SP329. Diversi feriti gravi, le corse in ospedale, i carabinieri sul posto e due automobili distrutte: una Opel di colore marrone è una Ford bianca; nella foto in home page già caricata sul carroattrezzi.

Una curva in un incrocio, quella della via per Teano centro e per via dei Giusti direzione frazione Teano Scalo ferroviario. Il sole e il passaggio delle automobili ha cancellato via subito la vernice di pochi euro con la quale erano stati disegnati la striscia bianca che divide le due mezzerie, il segnale verticale di Stop, la zona di rispetto. Quel minimo aiuto: i segnali orizzontali, non ci sono più.

E così ecco scontri a ripetizione, Incidenti ricorrenti, dovuti come al solito a un mix di cause, ma che però si potrebbero evitare anche con una migliore manutenzione delle strade: in questo caso provinciali. Il sinistro, l’ultimo in ordine di tempo, è accaduto ieri mattina 30 giugno 2025 verso le 10.30 di. Brutta la scena.

È possibile solo formulare un’ipotesi di dinamica, dettata dall’esperienza e alla luce dei precedenti simili sinistri accaduti sempre allo stesso posto maledetto. Dunque: chi viene da Maiorisi per salire a Teano stringe la curva e invade il centro strada e quando questo accade mentre da Teano giunge nella stessa curva una seconda automobile succede il patatrac. È regolare. È tutto normale: lì ci vuole un sistema gommato e catarifrangente oppure delle strisce di rumore e di separazione delle corsie.