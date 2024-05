Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri

CURTI – Scontro, poco dopo la mezzanotte di ieri in via Nazionale Appia all’altezza di una caffetteria a Curti. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento un Suv Range Rover, una Alfa Romeo 147 e una Citroen C2.

Il bilancio dello schianto è di tre feriti. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere.