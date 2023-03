Sfruttavano braccianti agricoli nei campi, chiesto il processo per due

I lavoratori erano tutti senza permesso di soggiorno.

SAN CIPRIANO DI AVERSA/CARINOLA Sfruttavano i braccianti, al nero e senza permesso di soggiorno, nelle campagne di Carinola. Queste le accuse mosse dal pubblico ministero del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti del titolare dell’impresa, un 36enne di San Cipriano d’Aversa, e di un 83enne marocchino che si occupava di procacciare i lavoratori. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi, il primo in quanto titolare dell’azienda agricola di Carinola dove i poveri immigrati lavoravano, il secondo perché ogni mattina prelevava i braccianti per portarli nel campo agricolo.