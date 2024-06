LE FOTO. Si apre voragine a S. Nicola: caos in via Patturelli

Sul posto vigili urbani e tecnici del Comune

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) Caos in via Patturelli dove i vigili urbani del locale comando sono dovuti intervenire con urgenza a causa di una voragine che si è aperta sul manto stradale. Diversi gli utenti che hanno schivato incidenti solo grazie alla loro stessa prudenza. Sul posto insieme ai caschi bianchi, anche i tecnici del comune per le verifiche e gli eventuali provvedimenti del caso.