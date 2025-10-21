Si avvicina all’ ex e scatta l’allarme del braccialetto elettronico: ARRESTATO

L’uomo è stato arrestato per il mancato rispetto della misura cautelare personale prescritta e per resistenza a Pubblico Ufficiale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo, di origine russa, per non aver rispettato la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna.

Poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, in seguito all’alert del braccialetto elettronico, scattato in Sala Operativa, sono intervenuti, in soccorso di una donna, ex compagna dell’uomo, già arrestato in precedenza per il reato di stalking. In seguito agli atti persecutori commessi era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla vittima, con la misura di controllo del braccialetto elettronico. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo, in evidente stato di alterazione da alcool, mentre inveiva contro la donna cercando di farla uscire dall’abitazione. Lo stesso ha iniziato ad offendere e dimenarsi contro gli operatori che hanno provato a fermarlo per evitare che raggiungesse la donna offesa.

L’uomo è stato arrestato per il mancato rispetto della misura cautelare personale prescritta e per resistenza a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito direttissimo.