Si è spento Alfredo Messore, figura storica dell’area tecnica del Comune di CASERTA

Dopo una lunga carriera nel Comune di Caserta e come ingegnere nell’impresa Maggiò, Messore si è spento a 75 anni a Lucca. I funerali si terranno sabato 15 novembre alla chiesa di Lourdes.

CASERTA – La città di Caserta piange la scomparsa di Alfredo Messore, 75 anni, ingegnere ed ex dirigente comunale di rilievo. Messore si è spento nelle scorse ore a Lucca.

La carriera di Messore è stata segnata da incarichi di grande responsabilità. Dopo aver lavorato come ingegnere nell’impresa del compianto Giovanni Maggiò, ha ricoperto per sette anni il ruolo di coordinatore dell’area tecnica del Comune di Caserta, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, contribuendo a numerosi progetti di sviluppo e opere pubbliche della città.

Figura stimata e rispettata dalle passate amministrazioni comunali, Messore era conosciuto per la sua competenza tecnica.

I funerali si terranno sabato 15 novembre alle 11:00 presso la chiesa di Lourdes in via Kennedy a Caserta. in queste ore la città e gli amici lo ricordano con affetto e gratitudine per il contributo offerto alla comunità.