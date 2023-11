Si mette al volante ubriaca e provoca incidente. Casertana 39enne davanti al giudice

La decisione del giudice monocratico.

CASERTA. Aveva bevuto un po’ troppo quella notte, poi si era messa alla guida della sua Nissan Micra, provocando, poco dopo, un incidente sul viale Carlo III, nel comune di San Nicola La Strada. Per tale ragione la 39enne di Caserta, R.V., è finita sotto processo per guida in stato di ebbrezza. Vista, perà, la tenuità dei fatti, la donna è stata assolta dal giudice monocratico Patrizia Iorio che ha accolto le tesi del suo difensore che ha evidenziato l’estraneità dei fatti dell’imputata.