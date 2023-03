Si reca in ospedale per dei dolori, 32enne muore dopo poche ore. Aperta l’inchiesta

Disposta l’autopsia sul corpo del giovane.

CASERTA La magistratura vuol vederci chiaro sulla morte di Aldo Mambro, 32enne originario di San Cesareo, deceduto all’ospedale di Caserta. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha, infatti, disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo che si era recato al pronto soccorso perché avvertiva dolori alle gambe. I medici del Sant’Anna e San Sebastiano, avevano quindi deciso per il ricovero ma, nel giro di poche ore, le condizioni di Aldo si sono aggravate ed è morto per arresto cardiocircolatorio. La sua scomparsa ha segnato profondamente la sua famiglia e gli amici di Cassino, Rocca d’Evandro e Sant’Apollinare dove Aldo era conosciuto in quanto appassionato di caccia.