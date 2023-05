Si schianta contro una Porsche e muore sul colpo: fissati i funerali di Augusto Pedana

Lo schianto mortale nella notte tra venerdì e sabato

SAN NICOLA LA STRADA/ VILLA LITERNO – Saranno celebrati domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta i funerali di Augusto Pedana, il 38enne deceduto in seguito a un incidente stradale. La tragedia si è verificata, nella notte tra venerdì e sabato, su viale Carlo III, tra Marcianise e San Marco Evangelista: Augusto Pedana si trovava alla guida della sua automobile, una Renault Clio station wagon quando, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un suv, un Porsche Cayenne. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 38enne.

Originario di Villa Literno, l’imprenditore viveva a San Nicola la Strada: lascia la moglie, una figlia in tenera età, il padre, la madre, il fratello e i parenti tutti, affranti dal dolore.