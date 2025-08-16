Si spegne a soli 41 anni: comunità in lutto per la scomparsa della giovane Sabrina

La comunità è profondamente colpita dalla prematura perdita di una concittadina, venuta a mancare dopo una dura battaglia contro la malattia. Il cordoglio del Comune e l’affetto di amici e parenti. Funerali previsti lunedì pomeriggio nella chiesa di San Leonardo

RIARDO – Un profondo dolore ha colpito la comunità di Riardo, sconvolta dalla notizia della scomparsa di Sabrina Pallonetti, venuta a mancare nelle ultime ore presso il Policlinico Gemelli di Roma, all’età di soli 41 anni.

Sabrina stava affrontando una dura battaglia contro una grave malattia. Nonostante il coraggio con cui ha lottato e le cure ricevute, purtroppo non è riuscita a sconfiggere il male che l’aveva colpita. La notizia ha scosso nel profondo chi la conosceva, lasciando sgomenti parenti, amici e concittadini.

Era una donna conosciuta per la sua forza d’animo, la sua intelligenza, la generosità e la sensibilità verso gli altri. La sua perdita lascia un vuoto profondo in chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

Numerosi i messaggi di affetto e cordoglio apparsi sui social, tra cui quello del Comune di Riardo, che si è unito al dolore della famiglia con un messaggio ufficiale:

“Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono profonda vicinanza alla famiglia per la perdita di Sabrina. Ha affrontato con forza e dignità la malattia, circondata dall’amore dei suoi cari, ma è stata portata via troppo presto da un destino ingiusto. A mamma Lucia, papà Antonio e al fratello Enzo va l’abbraccio di tutta la comunità.”

I funerali si terranno lunedì alle ore 17:00, presso la chiesa di San Leonardo a Riardo. La cittadinanza si stringe attorno ai familiari in questo momento di grande dolore.