Si uccide impiccandosi vicino a un deposito edile: l’ultimo viaggio di Tommaso

La funzione sarà celebrata dal Vescovo Cirulli

TEANO/CALVI RISORTA (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali del 26enne Tommaso Ghiottone. La funzione religiosa avrà luogo oggi alle 15:30 nella Cattedrale di Teano la funzione sarà celebrata dal Vescovo Cirulli. Ieri è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma del giovane che si è tolto la vita all’interno del terreno dell’azienda di famiglia. La tragedia ha sconvolto tutti, in particolare la comunità di Calvi Risorta, paese natio della madre di Tommaso e di Teano paese del padre e dove Tommaso viveva con la sua famiglia. Le ragioni che lo hanno spinto all’estrema azione resteranno per sempre un mistero che ha voluto portato con sé, per l’eternità.