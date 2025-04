Slot illegali nel casertano, maxi multa per il titolare

Gli apparecchi erano privi dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente e, elemento ancor più grave, non erano collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

PARETE – I Carabinieri della Stazione di Parete, in collaborazione con il personale delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Napoli, nella giornata di ieri – 11 aprile – hanno eseguito un’attività di controllo mirata presso un bar del comune di Parete. L’operazione, parte di una più ampia attività di monitoraggio e contrasto al gioco d’azzardo illegale, ha portato alla scoperta di sei apparecchi da intrattenimento, comunemente noti come slot machine, risultate totalmente abusive.

Le slot erano infatti prive dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente e, elemento ancor più grave, non erano collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale collegamento è obbligatorio per garantire la regolarità del gioco e il corretto versamento delle imposte dovute allo Stato. In questo modo, l’esercizio commerciale evitava di sottoporre a controllo le giocate effettuate, con una conseguente evasione delle imposte e un danno economico all’erario.

Durante l’ispezione, gli operatori hanno proceduto anche all’apertura degli scompartimenti destinati alla raccolta delle monete, dove è stata rinvenuta la somma in contanti di 2.900 euro, ritenuta provento delle attività illecite e quindi sottoposta a sequestro.

Il titolare del bar è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa sul gioco d’azzardo. Inoltre, nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a 19.720 euro.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al gioco illegale, promossa dalle forze dell’ordine per tutelare la legalità e i consumatori, spesso ignari della natura abusiva degli apparecchi utilizzati.