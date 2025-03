SLOT ILLEGALI NEL CASERTANO. Sequestrate 9 macchinette. Denuncia e maxi multe per un totale di 99mila euro

A finire nei guai due commercianti della zona

CASAL DI PRINCIPE – Slot machine non collegate alla rete ufficiale, blitz delle forze dell’ordine in alcuni locali di Casal di Principe.

L’intervento congiunto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei Carabinieri della stazione locale ha messo fine al sistema illegale posto in opera da alcuni gestori di bar del territorio. Le forze dell’ordine hanno denunciato due persone per ricettazione, frode informatica e gioco d’azzardo illegale, sanzioni per un totale di 99mila euro, nove slot machine e tre cambiamonete sequestrati.

Le indagini erano iniziate circa dieci giorni fa con un monitoraggio dei locali commerciali e delle loro eventuali connessioni. Nel primo bar ispezionato, sono state individuate cinque macchinette non autorizzate, costando al proprietario una multa di 55mila euro. Nel secondo esercizio, invece, sono state scoperte quattro slot illegali, portando a una sanzione di 44mila euro. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di capire se questi locali operassero in maniera indipendente o se dietro ci fosse un’organizzazione più ampia. Un punto chiave dell’indagine riguarda la destinazione del denaro raccolto.