Smartphone e tempo libero: la connessione continua è un’abitudine o una necessità?

Nell’arco di una giornata lavorativa o di un fine settimana di relax, lo smartphone accompagna ogni spostamento e scandisce dei piccoli intervalli che, fino a pochi anni fa, tutti avrebbero occupato in altro modo.

Si tratta di uno scenario molto particolare, in cui la distinzione tra attività professionali e azioni ricreative tende a dissolversi. Tutto ciò impone una riflessione ben precisa: la presenza costante online soddisfa un bisogno concreto o costituisce, invece, un automatismo radicato nelle abitudini della società?

Occasioni di intrattenimento digitale sempre accessibili

L’offerta dedicata all’intrattenimento sul web è molto ampia e comprende serie TV on demand, podcast tematici, videogiochi anche in multiplayer e nuovi siti di casino con tantissime opzioni. Bastano pochi tocchi sullo smartphone per passare da una videolezione di fitness all’ultima puntata della fiction da non perdere.

L’insieme di reti mobili di ultima generazione, hardware con prestazioni sempre più alte e interfacce ottimizzate dal punto di vista dell’usabilità ha permesso di ridurre la latenza e di trasformare il tempo in cui ci si annoia in tempo costantemente connesso alla rete.

Questa facilità di accesso assicura una varietà molto grande di occasioni di intrattenimento anche in mobilità.

Comunicazione istantanea e relazioni interpersonali

Oggi la socialità corre su reti invisibili che annullano costantemente distanze e orari. Basti pensare alle chat di gruppo su piattaforme aziendali, alle videochiamate in famiglia tra Stati diversi, agli scambi di note vocali senza alcun limite geografico.

L’aspettativa di risposta rapida, generata dall’arrivo continuo di avvisi sonori o di vibrazioni, accentua il senso di reperibilità perenne. La conseguenza diretta è rappresentata dall’attenzione frammentata, un fenomeno che induce a dividere l’ascolto tra l’interlocutore fisico e il dispositivo digitale.

Esistono, comunque, diversi strumenti pratici per mitigare questo problema, come le modalità “non disturbare”, i gruppi silenziati al di fuori degli orari di ufficio, le impostazioni che consentono di differenziare contatti con priorità e secondari. Si dovrebbe agire con attenzione, per preservare la qualità della conversazione faccia a faccia e per ridurre lo stress da iperconnessione.

Strumenti per la produttività anche in mobilità

Grazie agli smartphone, che propongono applicazioni per la firma digitale, suite collaborative e cloud storage, le agenzie creative, gli studi professionali e i reparti logistici possono mantenere in ordine i processi senza interruzioni, anche in condizioni di trasferta.

Con i calendari condivisi si possono monitorare gli obiettivi da raggiungere, le scadenze e le pratiche in tempo reale. Si accorciano così i tempi di preparazione e si snelliscono tutti i processi.

Per evitare che gli impegni professionali si riversino nella sfera privata, è efficace distinguere i profili (uno personale e l’altro aziendale) oppure stabilire finestre orare in cui le notifiche lavorative vengono automaticamente sospese.

Tra l’altro i principali sistemi operativi mobili oggi offrono dashboard di analisi che mettono in evidenza il tempo trascorso all’interno delle singole applicazioni: si ottiene una visione chiara che facilita la definizione di abitudini e priorità.

Lo smartphone: uno strumento di svago, non di dipendenza

La pervasività dei dispositivi mobili, come lo smartphone, non è più un fenomeno passeggero. Anzi, è ormai la base di processi che hanno a che fare con l’informazione, con le relazioni sociali e con i sistemi produttivi. Naturalmente, le offensive generalizzate contro la tecnologia mancherebbero di realismo: sarebbe molto più interessante definire un insieme di regole personali che mantengano la connessione al servizio dell’individuo e non viceversa.

Per raggiungere questo obiettivo, alcune azioni da compiere sono quelle che consistono nella separazione degli ambiti professionali da contesti privati, nella pianificazione di fasce orarie di disconnessione e nel privilegiare interazioni in presenza quando è possibile. Lo smartphone può restare uno strumento di svago e di efficienza, ma non deve mai diventare un fattore di dipendenza.