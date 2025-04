Sorpreso a rubare una barca ormeggiata a BAIA DOMIZIA, 47enne ARRESTATO

Ricercato il complice

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SESSA AURUNCA – Il 47enne romano è stato arrestato nella mattinata di ieri dai carabinieri, dopo aver rubato, insieme ad un suo complice in corso di identificazione, una barca a motore Maco-Marine di 6 metri, ormeggiata in località Baia Domizia, alla foce del Garigliano. Ad accorgersi del furto intorno alle ore 09.30 è stato il proprietario che nel sopraggiungere presso il pontile si è accorto che due sconosciuti avevano già avviato il motore del suo natante e si stavano allontanando frettolosamente dal punto di ormeggio.



L’immediata richiesta di aiuto inoltrata al numero di emergenza “112” ha consentito carabinieri della Stazione di Sessa Aurunca di intervenire presso il luogo segnalato. La vittima, infatti, grazie ad una seconda barca ormeggiata sullo stesso pontile, di proprietà di un conoscente, è riuscita a seguire a distanza i fuggitivi che stavano risalendo il canale del fiume Garigliano, restando in continuo contatto telefonico con i carabinieri.



I malviventi, accortisi di essere seguiti e di non poter proseguire la loro fuga poiché l’imbarcazione da loro rubata era seriamente danneggiata, con una manovra repentina hanno virato sotto costa, abbandonato il natante e proseguito la fuga a piedi. L’esatta posizione fornita dalla vittima ai militari dell’Arma ha consentito di intercettarli e bloccarne uno dopo un breve inseguimento attraverso i campi circostanti. Il secondo fuggitivo, attivamente ricercato è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie nella fitta vegetazione.

Il 47enne bloccato, già noto alle forze dell’ordine è stato condotto in caserma dove, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’imbarcazione recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.